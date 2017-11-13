الخارجية الإيطالية تستضيف الاربعاء مؤتمر " مدن افريقيا " .





روما 13 نوفمبر 2017 ( وال )- يستضيف مقر وزارة الخارجية الإيطالية

بالعاصمة روما صباح الاربعاء المقبل مؤتمرا يحمل عنوان " مدن افريقيا " ،

يشارك فيه رؤوساء بلديات ووزراء من القارة السمراء وباحثون ومهندسون

معماريون ورجال أعمال لمناقشة مسألة " التمدن في أفريقيا " بأبعاده "

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والاستدامة البيئية " .

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن وزير الخارجية الإيطالي "

أنجيلينو ألفانو " إلى أن تنمية القارة الافريقية تعد احد اهم التحديات

فى هذا القرن وفرصة عظيمة لبلادنا .

وأضاف ، حسبما نقلت عنه مذكرة لوزارة الخارجية الايطالية ، بأن

سياستنا الخارجية بطبيعتها تتجه نحو البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا ، في

السعي المشترك لبسط السلام والأمن ، باعتبارهما مقدمة لا غنى عنها لتطور

وتقدم شعوبنا .

وسيفتتح الموتمر بمقر الوزارة ( قصر فارنيزينا ) رئيس الدبلوماسية

الإيطالية " ألفانو " والمديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا

التابعة للأمم المتحدة " فيرا سونغوي " .

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