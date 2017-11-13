الخارجية الإيطالية تستضيف الاربعاء مؤتمر " مدن افريقيا
" .
الإثنين ، 13- 11- 2017 - 14:41:00
روما 13 نوفمبر 2017 ( وال )- يستضيف مقر وزارة الخارجية الإيطالية
بالعاصمة روما صباح الاربعاء المقبل مؤتمرا يحمل عنوان " مدن افريقيا " ،
يشارك فيه رؤوساء بلديات ووزراء من القارة السمراء وباحثون ومهندسون
معماريون ورجال أعمال لمناقشة مسألة " التمدن في أفريقيا " بأبعاده "
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والاستدامة البيئية " .
ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن وزير الخارجية الإيطالي "
أنجيلينو ألفانو " إلى أن تنمية القارة الافريقية تعد احد اهم التحديات
فى هذا القرن وفرصة عظيمة لبلادنا .
وأضاف ، حسبما نقلت عنه مذكرة لوزارة الخارجية الايطالية ، بأن
سياستنا الخارجية بطبيعتها تتجه نحو البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا ، في
السعي المشترك لبسط السلام والأمن ، باعتبارهما مقدمة لا غنى عنها لتطور
وتقدم شعوبنا .
وسيفتتح الموتمر بمقر الوزارة ( قصر فارنيزينا ) رئيس الدبلوماسية
الإيطالية " ألفانو " والمديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا
التابعة للأمم المتحدة " فيرا سونغوي " .
...( وال )...