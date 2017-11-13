امريكا ترسل محققين الى النيجر لكشف ملابسات مقتل 4 من جنودها بكمين.





واشنطن 13 نوفمبر 2017 ( وال ) - ارسلت امريكا أمس الاحد فريق تحقيق

الى النيجر حيث قُتل اربعة جنود اميركيين في اوائل اكتوبر بكمين نصبه لهم

مسلحون على ما اعلنت القيادة العسكرية الاميركية في افريقيا (افريكوم).

وأوضحت القيادة الاميركية في بيان ان فريقا من المحققين الاميركيين

والنيجريين "توجه لبلدة تونغو تونغو بالنيجر بدافع تكوين صورة افضل عن

كمين الرابع من اكتوبر الماضي وعن مكان الهجوم والمواقع المحيطة به" .

واضاف البيان ان "هذه المهمة اتاحت للمحققين جمع معلومات وتحديد الوقائع

المرتبطة بالكمين الذي ادى الى مقتل 4 جنود اميركيين و4 جنود نيجيريين".

وكانت وزارة الدفاع الاميركية اعلنت بوقت سابق ان نتائج التحقيق حول

الكمين لن تنشر قبل ينايرالقادم ، موضحة في بيان انه تم ابلاغ عائلات

الجنود الاربعة بان محققين من افريكوم سيجمعون معلومات تتعلق بالتحقيق،

كما تم اعلام العائلات بأن التحقيق يجب ان ينتهي في كانون الثاني 2018

لكن قد يتم تمديده اذا لزم الامر.

وكان البنتاغون ومسؤولون نيجيريون اعلنوا ان الكمين استهدف الدورية

الاميركية-النيجرية عندما كان الجنود الاميركيون يساعدون الجيش النيجيري

في عمليات مكافحة الارهاب في المنطقة .

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