ورشة عمل حول الهجرة غير الشرعية ينظمها المركز القومي للبحوث
والدراسات العلمية .
الإثنين ، 13- 11- 2017 - 12:22:00
طرابلس 13 نوفمبر 2017 ( وال ) - انطلقت اليوم الاثنين بفندق
المهاري بطرابلس ورشة العمل حول الهجرة غير الشرعية التي ينظمها المركز
القومي للبحوث والدراسات العلمية تحت شعار " الهجرة غير الشرعية إلى
ليبيا .. تحديات وتداعيات .." .
وحضر انطلاق فعاليات الورشة رئيس جهاز المخابرات الليبية ومندوبين عن
حكومة الوفاق الوطني ، وجهاز الهجرة غيرالشرعية ورئيس المركز القومي
للبحوث والدراسات العلمية وعددا من الاكاديميين والقانونيين ،
و المستشارين ومدراء الادارات بالمركز ، والمهتمين بالهجرة غير الشرعية
من مختلف المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني . وألقيت خلال إفتتاح الورشة عديد الكلمات التي أكدت إن موضوع الهجرة
غير الشرعية إلى ليبيا يعد مشكلة لها تحدياتها وأخطارها وتداعياتها
الأمنية والقانونية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية وتهدد التكوين
الديمغرافي لليبيا .
وأكدت الكلمات إن الهجرة غير الشرعية تشكل خطرا على السلم والاستقرار
الاجتماعي ، ومستقبل ليبيا كمجتمع متماسك وكدولة ذات سيادة لها كل
صلاحيات السيادة في إقليمها والقدرة على التعاون مع الأخرين إقليميا
ودوليا .
وستقدم خلال هذه الورشة على مدى يومين ورقات تتناول بالنقاش عددا من
المحاور منها أمن الحدود البرية والبحرية ، وتداعيات الهجرة غير الشرعية
إلى ليبيا ، ومقترحات وخطط تنفيذية لمعالجة الهجرة غير الشرعية .
... وال ...