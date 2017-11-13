ورشة عمل حول الهجرة غير الشرعية ينظمها المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية .





طرابلس 13 نوفمبر 2017 ( وال ) - انطلقت اليوم الاثنين بفندق

المهاري بطرابلس ورشة العمل حول الهجرة غير الشرعية التي ينظمها المركز

القومي للبحوث والدراسات العلمية تحت شعار " الهجرة غير الشرعية إلى

ليبيا .. تحديات وتداعيات .." .

وحضر انطلاق فعاليات الورشة رئيس جهاز المخابرات الليبية ومندوبين عن

حكومة الوفاق الوطني ، وجهاز الهجرة غيرالشرعية ورئيس المركز القومي

للبحوث والدراسات العلمية وعددا من الاكاديميين والقانونيين ،

و المستشارين ومدراء الادارات بالمركز ، والمهتمين بالهجرة غير الشرعية

من مختلف المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني . وألقيت خلال إفتتاح الورشة عديد الكلمات التي أكدت إن موضوع الهجرة

غير الشرعية إلى ليبيا يعد مشكلة لها تحدياتها وأخطارها وتداعياتها

الأمنية والقانونية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية وتهدد التكوين

الديمغرافي لليبيا .

وأكدت الكلمات إن الهجرة غير الشرعية تشكل خطرا على السلم والاستقرار

الاجتماعي ، ومستقبل ليبيا كمجتمع متماسك وكدولة ذات سيادة لها كل

صلاحيات السيادة في إقليمها والقدرة على التعاون مع الأخرين إقليميا

ودوليا .

وستقدم خلال هذه الورشة على مدى يومين ورقات تتناول بالنقاش عددا من

المحاور منها أمن الحدود البرية والبحرية ، وتداعيات الهجرة غير الشرعية

إلى ليبيا ، ومقترحات وخطط تنفيذية لمعالجة الهجرة غير الشرعية .

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