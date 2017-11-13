مكتب الثقافة غدامس جلسه حوارية بعنوان الفن ودوره في المحافظة على الموروث الثقافي.





طرابلس 13 نوفمبر 2017 ( وال ) - ضمن برنامجه الثقافي عقد مكتب

الثقافة غدامس جلسته الحوارية الأولى، بعنوان الفن ودوره في المحافظة على

الموروث الثقافي، بمشاركة عدد من الفنانين والباحثين والمهتمين بهذا

الموضوع.

ركزت محاور الجلسة التي أقيمت يوم أمس السبت الماضى بقاعة فرقة القادوس

للفنون الشعبية بمدينة غدامس، على أهمية الفنون الشعبية في تأكيد الهوية

الثقافية لمدينة غدامس، وأهمية حفظ تراث الآباء والأجداد بمدينة غدامس.

وتركز النقاش عن موضوع الجلسة التى ساهم الحاضرين بإثرائها عبر

مداخلاتهم، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على الموروث الشعبي ليتعرف إليه

الأبناء لكونه من مكونات الهوية الثقافية.وضرورة دعم الفرق الشعبية

والاهتمام بالتراث المادي واللامادي باعتباره أحد الأركان الثقافية لهوية

الشعوب والحفاظ على الموروث الشعبي عن طريق ورش العمل والرعاية الفنية.

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