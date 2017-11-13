اختتام مسابقة لعبة الشطرنج بالمؤسسة الوطنية للنفط .الإثنين ، 13-11-2017 - 11:50:00


طرابلس 13 نوفمبر 2017 ( وال ) - نظمت لجنة النشاط العام بالمؤسسة
الوطنية للنفط البطولة الاولى للشطرنج بين موظفي المؤسسة، حيث شارك فيها
العديد من المهندسين والفنيين والموظفين من مختلف الادارات.
وجاء تنظيم هذه المسابقة الرياضية ضمن برامج ونشاطات لجنة النشاط
العام خلال العام الحالي لدعم انتشار هذه اللعبة بين موظفي المؤسسة
الوطنية للنفط.
وأسفرت المسابقة على تسجيل النتائج التالية حيث تحصل على الترتيب الاول
- فيصل زقطة .
وجاء ثانيا - خالد قشوط.
وثالثا - هشام موسى.
....( وال ) ...

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