اجتماع ببلدية ابوسليم لمكافحة انتشار الباعوض .الإثنين ، 13-11-2017 - 11:27:00



طرابلس 13 نوفمبر2017 (وال) - عقد اليوم الاثنين اجتماع ببلدية ابوسليم
ضم عميد البلدية ومديرا الاصحاح البيئي والمشروعات بالبلدية لوضع خطط
عاجلة لمكافحة انتشار الباعوض في نطاق البلدية .
وأفاد موقع بلدية ابوسليم الالكتروني : ان الاجتماع تناول بالنقاش طرق
الحد من انتشار الباعوض والقضاء عليه من خلال الاسراع في رش وتنظيف
الاحياء السكنية في نطاق البلدية ، وردم برك المياه .
وتم التأكيد على التعاون مع المركز الوطني لمكافحة الامراض المعدية ،
والعمل على توفير المضادات .
... ( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

وزير التعليم بحكومة الوفاق يشارك رفقة فريق من الخبراء في المؤتمر العام لليونسكو بباريس .
اختتام مهرجان السلام بودان يتوج بالعرس الجماعي .
وزير التعليم يعتمد نتائج امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادات (الاعدادية – الثانوية – المعاهد المتوسطة) .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا