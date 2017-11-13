اجتماع ببلدية ابوسليم لمكافحة انتشار الباعوض .
الإثنين ، 13- 11- 2017 - 11:27:00
طرابلس 13 نوفمبر2017 (وال) - عقد اليوم الاثنين اجتماع ببلدية ابوسليم
ضم عميد البلدية ومديرا الاصحاح البيئي والمشروعات بالبلدية لوضع خطط
عاجلة لمكافحة انتشار الباعوض في نطاق البلدية .
وأفاد موقع بلدية ابوسليم الالكتروني : ان الاجتماع تناول بالنقاش طرق
الحد من انتشار الباعوض والقضاء عليه من خلال الاسراع في رش وتنظيف
الاحياء السكنية في نطاق البلدية ، وردم برك المياه .
وتم التأكيد على التعاون مع المركز الوطني لمكافحة الامراض المعدية ،
والعمل على توفير المضادات .
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