اجتماع ببلدية ابوسليم لمكافحة انتشار الباعوض .





طرابلس 13 نوفمبر2017 (وال) - عقد اليوم الاثنين اجتماع ببلدية ابوسليم

ضم عميد البلدية ومديرا الاصحاح البيئي والمشروعات بالبلدية لوضع خطط

عاجلة لمكافحة انتشار الباعوض في نطاق البلدية .

وأفاد موقع بلدية ابوسليم الالكتروني : ان الاجتماع تناول بالنقاش طرق

الحد من انتشار الباعوض والقضاء عليه من خلال الاسراع في رش وتنظيف

الاحياء السكنية في نطاق البلدية ، وردم برك المياه .

وتم التأكيد على التعاون مع المركز الوطني لمكافحة الامراض المعدية ،

والعمل على توفير المضادات .

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