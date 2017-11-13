سَرقة وتَخريب دَاخل مَقر طَابعات الجّواز الإِلكتروني في بَنغازي.





بنغازي 13نوفمبر 2017(وال )- كشف مدير الشؤون الإدارية والمالية في

مصلحة الجوازات والجنسية في المنطقة الشرقية وجود جهات تحاول العبث

والتخريب في مقر طابعة الجواز الإلكتروني في منطقة بودزيرة شرقي بنغازي.

وقال العقيد أحمد ماضي إن "مجهولين قاموا بتخريب وتكسير كاميرات المراقبة

الخاصة بمقر طابعة الجواز الإلكتروني وسرقوا "رسيفر" الكاميرات الذي توجد

فيه تسجيلات الكاميرات".

وأفاد ماضي أن قسم الجوازات فتح محضرًا بالخصوص في مركز شرطة الكويفية

للتحقيق والبحث عن الجناة،وطمأن أهالي بنغازي بأن الطابعات سليمة وعليها

حراسة أمنية مشددة وسيتم العمل على طباعة الجوازات بعد فتح منظومة

التصوير.

....(وال بنغازى)....