إنطلاق إمتحانات القبول لوظفية معيد بجامعة طبرق .





بنغازى 13 نوفمبر2017( وال ) - شرعت إدارة الدراسات العليا والتدريب

بجامعة طبرق يوم أمس في تنظيم إنطلاق الإمتحانات التحريرية لقبول

المتقدمين لوظيفة معيد ، وذلك بداية من كلية الأداب بالجامعة حسب الجدول

المعد .

وأوضح مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعة بإن الإمتحان يشغل

25% من الدرجة النهائية للقبول وأن الإمتحان كان عبارة عن مجموعة من

الاسئلة لاتتجاوز " 50 " بطريقة MCQS وأن الأسئلة شاملة علي أغلب

المقررات الدراسية التي درسها الطالب في المرحلة الجامعية .

وأشار بأن المتقدمين للأمتحانات بلغ عددهم 400 خريج جامعي من مختلف

الأقسام العلمية والأدبية بكليات الجامعة.

وأضاف مدير إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعة بأن هذه الإمتحانات

سوف تستمر إلي 19 نوفمبر من هذا الشهر حسب الجدول المعد من الإدارة مسبقآ

لكل كليات الجامعة .

.....(وال بنغازى)....