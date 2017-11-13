نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا.





طرابلس 13 نوفمبر 2017 (وال) -- نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الاثنين ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس إجدير إلى سرت :

- تتكاثر للسحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة

احيانا مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية ونزول حبات البرد احيانا مع

احتمال ظهور سحب قمعية في عمق البحر هذا اليوم على الساحل الممتد من

زوارة إلى مصراتة.

- الريح باش إلى شرش سرعته مابين (15-25) عقدة يصل إلى (30) عقدة على

ساحل زوارة نهار اليوم وساحل الخمس يوم الغد.

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 2.50) متر يصل هذا اليوم إلى

(3.00) متر على ساحل زوارة وطرابلس.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب هذا اليوم على ساحل

زوارة وطرابلس.

- درجة حرارة سطح البحر (22) درجة مئوية.- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة وتكون ضعيفة احيانا اثناء سقوط المطر.



.. الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى.

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر مساء اليوم مع سقوط امطار متفرقة

مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية احيانا على ساحل الجبل الاخضر.

- الريح شلوق إلى باش سرعته مابين (15-25) عقدة .

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 2.00) متر .

- البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر (22) درجة مئوية.

- الرؤيـة متوسطة الى جيدة.

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