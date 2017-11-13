الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .







طرابلس 13 نوفمبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاثنين ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم الغد على مناطق شمال غرب ليبيا خاصة

على المرتفعات الجبلية ، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.



رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

تتكاثر السحب من حين لاخر مع فرصة لسقوط امطار متفرقة بداية من يوم الغد

على المنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى مصراته وتمتد إلى الدواخل والمناطق

الجبلية قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية ، والرياح جنوبية غربية معتدلة

إلى نشطة السرعة وباردة نسبيا ودرجــات الحــرارة القصوى تتـــــراوح

مـــــابين (18-23) درجة مئوية ولا تتجاوز (15) درجة على المرتفعات

الجبلية ، وتسجل انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق .



بن جواد - سهل بنغازي حتى إمساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل

الأخضر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب هذا اليوم ،

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على

بعض المناطق مما تسبب في اثارة الاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (23-26) درجة مئوية ولا تتجاوز هذا اليوم ( 19 ) درجة مئوية

على الجبل الاخضر .



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-24)

درجة مئوية ، وتسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق .



الكفرة - تازربو - السرير.

السمـــــاء صافيــــة إلى ظهور بعض السحب العـابـــرة ، والريــاح

جنوبية غربية إلى شماليــة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجـات

الحــرارة القصوى تتــراوح مـابين ( 23-26 ) درجة مئوية ، وتسجل ارتفاعا

يوم الغد على أغلب المناطق .

...( وال ) ..