رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدا وأعيان وحكماء قصر خيار ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة.





طرابلس 13 نوفمبر 2017( وال )- أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني "فائز السراج" امس الاحد بطرابلس، وفداً من بلدية قصر خيار

ضم رئيس المجلس البلدي د. عمران الباوندي ورئيس مجلس الحكماء والشورى

"محمد عبد الله، وعدد من أعيان وحكماء وأعضاء المجلس البلدي للمدينة.

وقدم أعضاء الوفد المطالب المتعلقة بالمختنقات التي تواجه عدد من المرافق

ببلدية بقصر خيار، وأصدر تعليماته لجهات الاختصاص باجاد الحلول لكافة ما

طرحه الوفد من مشاكل مع وضع أولوية لتنفيذ الضروري والأساسي بصفة عاجلة

ودون إبطاء.

وعبر أعضاء وفد بلدية قصر خيار عن شكرهم لحسن الاستقبال مؤكدين دعمهم

لحكومة الوفاق الوطني لما تتخذه من إجراءات من جهد لتحقيق توافق وطني

وحفظ الأمن وتحقيق الاستقرارفي البلاد .

وعبر رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى عن سعادته بلقاء الوفد،

وقدم لمحة عن تطور الوضع السياسي في البلاد بمحطاته وتعقيداته المختلفة

مشيراً إلى أن غياب المسؤولية الوطنية لدى البعض أوصل البلاد إلى ما

تواجهه اليوم من أزمة وانقسام سياسي ألقي بظلاله على مؤسسات الدولة.

وقال ان صعوبة الظرف وقلة الموارد يجعله يهتم بتوجيه الإمكانيات المتاحة

لحل المختنقات في المرافق الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه مؤكدا

حرصه على تقديم الخدمات لكل أنحاء ليبيا دون استثناء بعدل وتوازن وإن

بلدية قصر خيار ستنال مخصصات مباشرة بينما ستحدد أوجه الإنفاق لحل مشكلات

المرافق الأخرى من خلال وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.

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