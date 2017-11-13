الحريري: سأعود إلى لبنان "قريبا جدا" لتقديم استقالتي دستوريا.





بيروت 12- نوفمبر -2017 ( وال ) - قال رئيس الحكومة اللبنانية

المستقيل سعد الحريري إنه سيعود إلى لبنان "قريبا جدا" لتقديم استقالته

طبقا للدستور اللبناني.

وأضاف الحريري في مقابلة مع تلفزيون المستقبل اللبناني من منزله في

الرياض، مساء أمس الأحد، "سأعود إلى لبنان قريبا جدا لأقوم بالإجراءات

الدستورية اللازمة"، في إشارة إلى تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية

ميشال عون حسب الدستور اللبناني، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية .

وأكد أنه كتب بيان استقالته بيده وهو "حر" في تنقلاته في المملكة

العربية السعودية، في نفي للمعلومات التي تشكك بحرية تحركه في السعودية،

وقال "وإذا رغبت بالسفر غدا سأسافر".

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