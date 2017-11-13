قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين بينهم أطفال من الخليل.





الخليل 13- نوفمبر -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي

اليوم الاثنين، تسعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، من محافظة الخليل، جنوب

الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة اشخاص بينهم

ثلاثة اطفال من مدينة الخليل، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

كما اعتقلت من بلدة يطا جنوب الخليل: نزار محمد (21 عاما)، ومحمود ل

مخامرة (51 عاما) بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، واعتقلت على

حاجز عسكري الشاب خليل زهران أبو قبيطة من البلدة ذاتها.

وقال الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض لـ "وفا"، إن قوات

الاحتلال داهمت البلدة بعشرات من جنودها وآلياتها العسكرية، وفتشت منزل

المواطن محمد اخليّل، واعتقلت نجله أمير (19 عاما)، كما اقتحمت محيط

وساحة مسجد بيت أمر الكبير، وفتشت عددا من المنازل القديمة والمهجورة في

المكان، وحاول جنود الاحتلال اقتحام مسجد "النبي متّى" القديم ولكن تصدى

الأهالي لهم.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان

جنوب الخليل راتب الجبور لــوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات

الاحتلال اقتحمت منطقتي القفير ورقعه في بلدة يطا، وفتشت عددا من المنازل

فيهما تعود ملكيتها لعائلة مخامرة.

من ناحية أخرى احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، عشرات

المواطنين على حاجز عسكري نصبته على شارع حيفا غرب جنين.

وذكر شهود عيان لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا، أن جنود الاحتلال

أعاقوا تحركات المواطنين واحتجزوا مركباتهم وفتشوها ودققوا في هويات

ركابها على حاجز عسكري قرب بلدة اليامون غرب جنين.

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