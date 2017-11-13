زلزال بقوة 8ر5 درجة يضرب قبالة الساحل الشرقي لليابان.





طوكيو 13 نوفمبر 2017 (وال) - قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن

زلزالا قوته 8ر5 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لليابان في ساعة مبكرة من

صباح اليوم الاثنين. وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 351 كيلومترا شرقي سينداي في

هونشو على عمق 5ر9 كيلومتر.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن قوة الزلزال 7ر5 ووقع على

عمق نحو عشرة كيلومترات . وقالت أيضا إن الزلزال لم يكون قويا بما يكفي

للتسبب في أي أضرار على الأرض.



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