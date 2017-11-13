اصحاب المنازل المدمرة بسرت ينظمون وقفة احتجاجية .الإثنين ، 13-11-2017 - 10:04:00



سرت 13 نوفمبر 2017 ( وال )- نظم مئات المواطنين من اصحاب المساكن
المدمرة كليا بسرت فى مناطق متفرقة وقفة احتجاجية احتجاجا على صمت وتجاهل
المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق والامم المتحدة والمجتمع الدولى وعدم
الالتفات لمعاناتهم .
وطالب المحتجون فى بيان رئيس المجلس الرئاسى " فائز السراج " ومكتب
الامم المتحدة فى ليبيا بضرورة وضع حد عاجل لمعاناة هؤلاء الاسر التى
تكبدت المتاعب والايجارات الباهضة فى ظل عدم وجود السيولة .
وحمل المشاركون في الوقفة المجلس البلدى سرت مسؤولية تأخر اجراءات
الحصر وبدل الايجار بسبب خلافاتهم التى اثرت على كافة مناحى الحياة بسرت
، مطالبين عميد البلدية احالة قوائم المتضررين الى الحكومة عاجلا .
...(وال سرت)...

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