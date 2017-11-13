اصحاب المنازل المدمرة بسرت ينظمون وقفة احتجاجية .





سرت 13 نوفمبر 2017 ( وال )- نظم مئات المواطنين من اصحاب المساكن

المدمرة كليا بسرت فى مناطق متفرقة وقفة احتجاجية احتجاجا على صمت وتجاهل

المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق والامم المتحدة والمجتمع الدولى وعدم

الالتفات لمعاناتهم .

وطالب المحتجون فى بيان رئيس المجلس الرئاسى " فائز السراج " ومكتب

الامم المتحدة فى ليبيا بضرورة وضع حد عاجل لمعاناة هؤلاء الاسر التى

تكبدت المتاعب والايجارات الباهضة فى ظل عدم وجود السيولة .

وحمل المشاركون في الوقفة المجلس البلدى سرت مسؤولية تأخر اجراءات

الحصر وبدل الايجار بسبب خلافاتهم التى اثرت على كافة مناحى الحياة بسرت

، مطالبين عميد البلدية احالة قوائم المتضررين الى الحكومة عاجلا .

...(وال سرت)...