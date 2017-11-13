مؤشر نيكي يغلق منخفضا قرب أقل مستوى في أسبوعين.





طوكيو 13 نوفمبر 2017 (وال) - انخفض المؤشر نيكي القياسي قرب أقل مستوى

في أسبوعين اليوم الاثنين إذ هبطت العديد من القطاعات من بينها الشركات

العقارية وشركات السمسرة بعد موجة الصعود الأخيرة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 3ر1 في المئة إلى 99ر22380 نقطة وهو أقل

مستوى إغلاق منذ 31 أكتوبر مسجلا هبوطا لليوم الرابع علي التوالي.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 9ر0 في المئة إلى 49ر1783 نقطة ،

وبلغ حجم التعاملات 7ر2 تريليون ين ، وهو أقل مستوى في أسبوعين ونصف

الأسبوع.



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