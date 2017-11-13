مراقبي التعليم والمرافق التعليمبة متابعة نشطاهما للربع الأخير من العام الجاري.





مسلاته 13 نوفمبر 2017( وال )-اجتمع وكيل وزارة التعليم لشؤون

الديوان والتعليم العام"عادل جمعة" بمراقبي تعليم المنطقة الوسطى ببلدية

مسلاتة تم خلاله متابعة النشاط الخدمي للربع الأخير من العام الجاري 2017

م حيث استعرضت مصلحة المرافق التعليمية خلال مشاركتها فى الاجتماع الموقف

التنفيذي لمشاريع أعمال الصيانة التي تشهدها أغلب المناطق التعليمية

ودورها في توزيع الكتاب المدرسي فضلا عن استعدادها لاستقبال التجهيزات

المدرسية والتي من المقرر توريدها خلال الفترة القريبة القادمة .

وأكد مدير إدارة المشروعات " محمود الرطيب " في سياق حديثه أن إدارته

عكفت على متابعة تنفيذ مشاريع أعمال الصيانة التي تشهدها أكثر من 2000

مدرسة على مستوى المناطق التعليمية بليبيا لافتا إلى أن أغلب المشاريع

تجاوزت نسب الانجاز فيها 80 % من إجمالي مراحل التنفيذ .

ومن جهته أوضح مدير إدارة المخازن "هشام البوزيدي" إلى أن مخازن المصلحة

تواصل أعمال توزيع الكتاب المدرسي وفق الاجراءات المعتمدة من مركز

المناهج التعليمية وما يرد إليها من إحصاءات عبر إدارات المدارس مشيرا

إلى أن الإدارة بدأت باتخاذ الاجراءات العاجلة لتهيئة مخازنها الرئيسة

والفرعية لاستقبال التجهيزات المدرسية وإعداد خارطة يمكن من خلالها إيصال

جميع المخصصات المدرسية إلى مستحقيها .

كما أكد مدير مكتب المتابعة بالمصلحة "بشير الخبولي " بأن مصلحة المرافق

التعليمية ومن خلال لجنة متابعة مشاريع صيانة المدارس تتابع فنيا وهندسيا

أعمال الصيانة بالمدارس وتشرف على عمليات استلام المشاريع ومطابقتها

للمواصفات المعمول بها وماتضمنته كراسة التعاقد لافتا إلى أن لجنة

المتابعة وقفت ميدانيا خلال المدة الماضية على متابعة استكمال أعمال

الصيانة لاكثر من 10 مناطق تعليمة ببلديات سرت العوينية غريان

الاصابعة القواليش ككلة طرابلس وأن العمل جار على متابعة باقي المشاريع .

يشار إلى أن الاجتماع الذي انعقد بمعهد المهن الشاملة ببلدية مسلاتة ضم

مراقبي التعليم ببلديات الجفرة سرت مصراتة زليتن الخمس قصر خيار ترهونة

بني وليد مسلاتة.

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