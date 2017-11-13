رئيس المجلس الرئاسي يلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.





طرابلس 13 نوفمبر 2017 ( وال ) - إستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، الممثل

الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية إلى ليبيا

" غسان سلامة ".

وتناول الاجتماع آخر المستجدات في مسار الحل السياسي والمرحلة المقبلة من

خارطة الطريق التي طرحها السيد سلامة والتي ستفضي لانتخابات رئاسية

وبرلمانية.

وجاء هذا الاجتماع قبيل إفادة السيد سلامة التي سيلقيها أمام مجلس

الأمن الدولي عن تطورات الوضع السياسي في ليبيا يوم 16 نوفمبر الجاري.

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