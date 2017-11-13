مقتل 207 شخصا وإصابة المئات بجروح جراء الزلزال ضرب المنطقة الحدودية بين العراق وايران .





طهران 13- نوفمبر -2017 (وال) - قتل " 207 " شخصا على الاقل

جراء الزلزال الذي ضرب الليلة الماضية المنطقة الحدودية بين العراق

وإيران بحسب حصيلة أعلنتها صباح اليوم الاثنين خلية الأزمة التي شكلتها

السلطات الإيرانية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائب رئيس الهيئة التي تشرف

عليها وزارة الداخلية الإيرانية " بهنام سعيدي " قوله " قتلى نحو 207

شخصا ، فيما اصيب 1700 آخرون بجروح جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7,3

درجات وضرب منطقة شمال شرق العراق وغرب إيران ، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة

مرشحة للارتفاع ".

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