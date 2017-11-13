وكيل الديوان والتعليم العام يتفقد سير العمل بمشاريع صيانة المؤسسات التعليمية ببلدية القره_بوللي.





القره بوللي 13 نوفمبر 2017 ( وال ) - تفقد وكيل وزارة التعليم

لشؤون الديوان والتعليم العام "عادل جمعة " سير العمل بمشاريع صيانة

المؤسسات التعليمية ببلدية القره بوللي.

وشملت الزيارة التي قام بها يوم أمس رفقة عضو مجلس الدولة عن بلدية القره

بوللي وعميد البلدية ومراقب التعليم بالبلدية "رجب شنقال" وعدد من مديري

الادارات والنشاط بالوزارة، ومدير إدارة المشروعات بمصلحة المرافق

التعليمية.. مدارس (الوليد - القره بوللي الثانوية - شباب الغد).

كما تفقد الوكيل بعض مرافق المدارس كالمكتبات المدرسية والمختبرات

المعملية وشبكات المياه والصرف الصحي.

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