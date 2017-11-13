النائب أحمد معيتيق يلتقي بمديرة المركز العام لتدريب وتطوير المعلمين.





طرابلس 13 نوفمبر 2017 ( وال ) - التقى النائب بالمجلس الرئاسي

"أحمد معيتيق"، مديرة المركز العام لتدريب وتطوير المعلمين الدكتورة

"مسعودة الأسود"، .

وتناول اللقاء بالنقاش الصعوبات التي تواجه نشاط المركز المتمثلة في

ضعف الميزانية والديون ، وضعف البنية التحتية لمقر المركز، بالإضافة

لابتعاد المدربين عن القطاع العام واتجاههم للخاص بسبب ضعف الحوافز

التشجيعية.

وقدمت "الأسود" الخطط والمقترحات التي من شأنها الرفع من مستوى

المركز وأداء مهامه التي يقوم بوضعها الأساتذة المختصون من أجل اعداد

معلم كفؤ على درجة عالية من المهنية بالتنسيق مع إدارة التخطيط والتدريب

بوزارة التعليم ، والعمل على إقحام فائض الملاكات في دورات رفع كفاءة

للاستفادة منهم في تخصصات أخرى.

وأكدت مديرة المركز حرص المركز على إعداد المعلم النموذجي الذي

يستطيع تطوير العملية التعليمية من معلم ملقن إلى مبدع يستطيع إيصال

المعلومة بأيسر الطرق .

فيما أكد النائب" أحمد معيتيق" على ضرورة اختيار المعلمين من باب

العدالة والإنصاف، وفق المعايير المعمول بها في مراكز الدول المناظرة

التي وضعت دعم المعلم من أولى اهتماماتها.

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