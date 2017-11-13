قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من بيت لحم وتوزع منشورات تحذيرية لسكان بلدة تقوع.





بيت لحم 13-نوفمبر -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،

اليوم الاثنين، 3 شبان، بينهم فتى من بيت لحم، كما وزعت منشورات تحذيرية

لسكان بلدة تقوع شرقا.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يبلغان من

العمر (20 عاما)،(18 عاما)، من بلدة تقوع شرقا، بعد دهم منزلي والديهما،

وتفتيشهما.

وأضاف المصدر أن جنود الاحتلال قاموا بإلصاق منشورات على أعمدة الكهرباء،

وبعض واجهات المنازل، تهدد المواطنين بتنغيص حياتهم، اذا ما تم مواصلة

رشق سيارات المستوطنين بالحجارة، اضافة إلى دهم وتفتيش منزل رئيس بلدية

تقوع حاتم صباح.

وأشار الناشط الشبابي ابراهيم عوض الله إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت

من قرية الولجة غربا، شابا يبلغ من (17 عاما)، بعد دهم منزل والده،

وتفتيشه.

...( وال ) ...