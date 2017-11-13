‏وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني‏ تؤكد أن مستشفى الهواري العام يحتاج إلى عمليات صيانة واسعة .





طرابلس 13 نوفمبر 2017 ( وال ) - أكد مدير إدارة المشروعات بوزارة

الصحة السيد "محمد حسين العزومي" أن مستشفى الهواري العام متضرر بشكل

كبير ويحتاج إلى عمليات صيانة واسعة .

وأوضح " العزومي " في تصريح له أن كل ما يتعلق بأعمال الصيانة

للمرافق الصحية قد تم حصره خلال زيارته لمدينة بنغازي في 8 من نوفمبر

الجاري .

وأضاف "أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على حجم الأضرار وحصرها تمهيداً

لاتخاذ الإجراءات المناسبة للبدء في عمليات الصيانة".

كما زار" العزومي" كلاً من مركز طبرق الطبي ومستشفى الثورة بمدينة

البيضاء ومستشفى المرج خلال 28 و 29 من أكتوبر الماضي لاستكمال أعمال

الصيانة بالمستشفيات والمراكز الصحية الموجودة بالمنطقة الشرقية .

وأشار في وقت سابق إلى "سعي الإدارة إلى تشغيل المراكز الصحية في كل

مدن ليبيا من خلال التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في الأعمال

الكهروميكانيكية ( كالمصاعد والغلايات ومولدات الأكسجين ومولدات الكهرباء

وشبكات الغاز الطبية ووحدات التعقيم ومنظومات التكييف المركزي إلى غير

ذلك)".