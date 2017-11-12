ليبيا تترأس أكاديمية "ووسباك" لكرة القدم في شمال أفريقيا.





طرابلس 12 نوهمبر 2017 (وال)- فازت ليبيا رسميا برئاسة وكالة أكاديمية

ووسباك " wospak " لكرة القدم، التي تتخذ من مدينة برشلونة الإسبانية

مقرا لها.

وذكر موقع " كورة " على صفحته اليوم الأحد أن ليبيا بذلك أصبحت أول

دولة مغاربية تترأس الأكاديمية على رأس أربع دول هي مصر وتونس والمغرب

والجزائر.

وقال رئيس الأكاديمية " محمد احواس " إنه تم اختيار العاصمة

التونسية مكانا لتأسيس الأكاديمية نظرا للظروف الأمنية في طرابلس التي

ستحتضن المقر حال تحسن الأحوال الأمنية.

وأضاف " احواس " أنه سيتم افتتاح فروع للأكاديمية في الدار البيضاء

والجزائر والقاهرة تباعا خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع المؤسسات

والاتحادات الرياضية في كل بلد ، مؤكدا أنه سيتم في الأيام القادمة

الإشهار الرسمي في الاحتفالية الرياضية بتونس بحضور نجوم كرة القدم في

منتخبات شمال أفريقيا والاتحادات الرياضية ورؤساء الأندية ووسائل الإعلام

المختلفة.

وتأسست أكاديمية " wospak " عام 1950 ولها عدة نشاطات رياضية على

مستوى العالم، وتهتم بتدريب وصقل مواهب كرة القدم بمقر الأكاديمية بمدينة

برشلونة بأسبانيا وتقديمهم للعالم كنموذج لاعب كرة قدم محترف ومنحهم فرصة

اللعب لأحد الأندية في أوروبا.

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