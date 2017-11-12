فريق الاتحاد لكرة القدم ينهي معسكره الخارجي بتونس.





طرابلس 12 نوفمبر 2017 (وال)- أنهى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم

اليوم الأحد معسكره التدريبي الخارجي الذي تواصل لمدة عشرة أيام بتونس،

وذلك ضمن استعداداته لمباراة الدور الرباعي، المقررة يوم الخميس القادم

16 نوفمبر الجاري أمام فريق الأهلي بنغازي بملعب مدينة زوارة.

وخاض فريق الاتحاد خلال معسكره الاستعدادي تحت إشراف المدرب الفرنسي

" دييغو غارزيتو " ثلاث مباريات ودية، تعادل في الأولى مع فريق نفط الوسط

العراقي (2-2)، وفاز على فريق مستقبل المرسى التونسي (1-0) في المباراة

الثانية، وتعادل بهدف مقابل هدف مع النادي الافريقي التونسي في المباراة

الثالثة.

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