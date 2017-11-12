غارات تركية على مناطق جبلية في كردستان العراق.





انقرة 12 نوفمبر 2017 (وال)-شنت طائرات حربية تركية اليوم الأحد غارات

للمرة الثانية منذ بداية الشهر الجاري، استهدفت مناطق جبلية في كردستان

العراق، قريبة من الحدود الإيرانية حيث يتواجد متمردون من أكراد تركيا

وإيران، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.

وقال قائمقام قضاء ماوت "صباح اليوم، وللمرة الثانية في غضون عشرة أيام،

قامت طائرات حربية تركية بقصف جبال أسوس التابعة لقضاء ماوت على الحدود

الإيرانية" التي تبعد 55 كيلومترا إلى شمال مدينة السليمانية.

وأشار حسن إلى أن "القصف استمر لمدة 45 دقيقة، وكان هذه المرة أطول وأعنف

من سابقته التي قصفت المناطق نفسه في الثالث من نوفمبر"، لافتا في الوقت

نفسه إلى أن القصف لم يسفر عن سقوط ضحايا.