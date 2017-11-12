الاحتلال الإسرائيلي يعتقل سبعة مقدسيين بينهم خمسة .





القدس 12 نوفمبر 2017 -اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم

الأحد، وليلة أمس، سبعة مواطنين من مدينة القدس، خمسة منهم من بلدة سلوان

جنوب المسجد الأقصى، واقتادتهم إلى مراكز تحقيق وتوقيف في المدينة

المقدسة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الاعتقالات شملت أربعة أطفال يبلغ عمر كل منهم

تباعا (14 عاما)، و(13 عاما)، و (15 عاما)، و (12 عاما) وشابا مقدسيا

يبلغ من العمر (20 عاما) تم تحويلهم للتحقيق في مركز "المسكوبية" غربي

القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال ليلة أمس السبت، طفلا يبلغ من العمر (15 عاما)،

أثناء سيره في حي جبل الزيتون/ الطور المُطل على القدس القديمة، كما

اعتقلت شابا مقدسيا على الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط وسط

القدس المحتلة.

الى ذلك، شرع مواطن المقدسي عبد المغني الدويك، مساء السبت، بهدم أجزاءٍ

من منزله في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بضغطٍ من بلدية

الاحتلال في القدس، والتي هددته بهدمه وتحميله كافة التكاليف المترتبة

على ذلك، وعادة ما تكون فاتورتها عالية جداً.