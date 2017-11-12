الشرطة الإندونيسية تقتل اثنين يشتبه بتورطهما في حرق مركز للشرطة.





جكارتا 12 نوفمبر 2017 (وال) -قالت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأحد،

إنها قتلت شخصين تشتبه بضلوعهما في حرق مركز للشرطة في جزيرة سومطرة.

وذكر المتحدث باسم الشرطة أن المشتبه بهما قتلا بعد أن أطلقت الشرطة

النار عليهما، في وقت مبكر اليوم، في مقاطعة دار مسرايا، في إقليم سومطرة

الغربية (على بعد حوالى 220 كلم من عاصمة الإقليم بادانج).

وأوضح المتحدث أن قوات الشرطة طوقت المنطقة بعد تلقيها معلومات حول

المشتبه بهما من رجال الإطفاء الذين شاركوا في إخماد الحريق.

وأضاف أن الشرطة أطلقت النار عليهما بعد تجاهلهما الأعيرة التحذيرية.

ولفت أيضًا إلى أن الحريق أدّى إلى تدمير المبنى الرئيسي لمركز شرطة دار

مسرايا.

وقال إن الشرطة صادرت من المشتبه بهما أقواسًا وسهامًا، وحربات بندقية،

وسكينة، ورسالة ذات محتوى متطرف مكتوبة بخط يد.

وأضاف أن الشرطة تحقق في الحادث على فرض صلته بالإرهاب.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن المشتبه بهما هاجما ضباط شرطة بالسهام، أسفرت

عن إصابة واحد منهم على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا، وهي أكبر دولة مسلمة فى العالم من حيث

عدد السكان، نفذت حملة ضد المسلحين المتطرفين، بعد هجمات جزيرة "بالي"

السياحية في 2002، التي أسفرت عن مصرع 202 شخص معظمهم من الأجانب.