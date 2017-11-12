اعتقال 34 من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في تركيا.





اسطنبول 12 نوفمبر 2017 (وال)- ألقت شرطة اسطنبول اليوم (الأحد) القبض

على ما لا يقل عن 34 أجنبيا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في عمليات

لمكافحة الإرهاب بستة مناطق بالمدينة.

وكان المشتبه فيهم يخططون لشن هجمات وقاتلوا في السابق إلى جانب التنظيم

المسلح، بحسب صحيفة (صباح) اليومية، التي أشارت إلى أنه تمت مصادرة وثائق

ومواد رقمية تتعلق بالتنظيم خلال العمليات.

ومن المتوقع ترحيل المعتقلين بعد اتمام الاجراءات، وفقا للصحفية.

وألقي القبض على إجمالي 82 أجنبيا في اسطنبول للاشتباه في كونهم ينتمون

لتنظيم الدولة الإسلامية، حيث رصدت تركيا خلال حملتها المستمرة على هذه

الجماعة، التى هزمت فى الجارتين سوريا والعراق، مسلحين آخرين في اجزاء

أخرى من البلاد.