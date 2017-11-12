مباحثات تونسية مصرية تتناول جهود حل الأزمة الليبية.





القاهرة 12 نوفمبر 2017م ( وال )- بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،

مع رئيس الحكومة التونسية " يوسف الشاهد " ، الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز

الحوار بين مختلف الأطراف الليبية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية " بسام راضي " في بيان له اليوم أن

الجانبان شددا خلال لقائهما في القاهرة على أهمية تكثيف الجهود للتوصل

إلى حل للأزمة بما يحافظ على سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها وسلامتها

الإقليمية، ويصون مقدرات شعبها ويُعيد إليها، الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التكاتف، والتضامن بين الدول العربية لمواجهة

التحديات غير المسبوقة التي تواجهها، وعلى رأسها انتشار خطر الإرهاب،

والفكر المتطرف، والتي تتطلب العمل على ترسيخ وحدة الصف ونزع فتيل

النزاعات الطائفية والمذهبية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية.

وأعرب الرئيس المصري خلال لقائه رئيس الحكومة التونسية والوفد المرافق

له، عن تطلعه لأن تساهم اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دفع التعاون

الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية متابعة تنفيذ

الاتفاقيات الموقعة.



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