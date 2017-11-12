سرت : الاحتفال بإعادة افتتاح المحطة "912" التابعة لشركة الشرارة بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف.





سرت 12 نوفمبر 2017م ( وال )- أقيم بمدينة سرت احتفالية بمناسبة إعادة

افتتاح المحطة "912" للخدمات النفطية التابعة لشركة "الشرارة"بعد توقف

دام أكثر من عامين ونصف.

وحضر حفل الافتتاح عميد بلدية سرت "مختار فرج" وعدد من مدراء المكاتب في

البلدية، ومدير مكتب شركة الشرارة للخدمات النفطية في سرت، ومدير إدارة

الأمن المركزي سرت ومدير المحطة والعاملين فيها.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي سرت وكالة الأنباء الليبية بأن

المحطة "912" للخدمات النفطية أعيد افتتاحها بعد توقف دام أكثر من عامين

ونصف تقريبا، جراء تعرض خزانات الوقود فيها لأضرار جسيمة جراء المعارك

التي كانت رحاها تدور في المدينة.

وأكد مدير المحطة أنها تضم عدد "8" خزانات وقود بنزين، سعة كل خزان "20"

ألف لتر، وأربعة خزانات "نافطة" سعة كل واحد منها أيضا "20" ألف لتر،.

وأضاف بأن المحطة مزودة بثلاث مضخات للتزود بالوقود مزدوجة من الجهتين،

والترتيبات جارية الآن لافتتاح مركز لبيع غاز الطهي في المحطة.



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