بلديات التراث العالمي الليبية : جهودنا مستمرة لإخراج بلديات التراث من قائمة الخطر .





الخمس 12 نوفمبر 2017م ( وال )- أكد اتحاد بلديات التراث العالمي الليبية

على بذل كل الجهود من أجل إخراج بلديات التراث الليبية من قائمة الخطر من

خلال التعاون مع الجهات الرسمية المعنية بحماية التراث الحضاري والإنساني

في ليبيا .

و اتفقت بلديات التراث العالمي الليبية ( الخمس - صبراتة - شحات - غدامس

- غات ) خلال اجتماعها ببلدية الخمس امس السبت على تسليم رئاسة اتحاد

بلديات التراث العالمي الليبية من بلدية شحات إلى بلدية الخمس حسب ما نصت

عليه وثيقة تأسيس الاتحاد الموقعة في بلدية شحات في السادس من مايو

الماضي .

كما اتفق الاتحاد على أن يكون شعار الدورة الثانية ببلدية الخمس "

التعريف بالاتحاد محليا ودوليا " على ان يتم التواصل مع عمداء بلديات

الاتحاد لتسمية مقررين وضمهم للجنة الدائمة للاتحاد .

و أوصى بيان اجتماع الخمس على ضرورة إعداد تقارير عن حالة مواقع التراث

العالمي الليبية الخمس وإحالتها لعمداء البلديات قبل يناير 2018م

بالإضافة إلى إعداد خطة للتدريب والتوعية يتولاها ممثلي اللجنة الدائمة

عن بلدية الخمس وبلدية شحات والمتخصصين بهذا الشأن .

كما أوصى بيان الخمس على دعم برنامج التوعية والتعريف بالاتحاد من خلال

دورة بلدية الخمس وإعداد مقترح بآليات تسجيل مواقع جديدة بقائمة الانتظار

بلجنة التراث العالمي .

و أكد البيان على عمل اللجنة الدائمة لإعداد هيكلية إدارية ومالية

واستكمال إجراءات تسجيل واشهار الإتحاد لدى الجهات المختصة .



...( وال ) ..