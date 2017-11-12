اللجنة الوطنية الأهلية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية تعقد الخميس القادم اجتماعها الثاني بطرابلس.

طرابلس 12 نوفمبر 2017 ( وال ) - تعتزم اللجنة الوطنية الأهلية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية عقد اجتماعها الثاني يوم الخميس القادم وذلك باستضافة المركز الوطني لمكافحة الامراض بمقره بطرابلس.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة من بينها الهيكلية التنظيمية للجنة وترشيح قيادات اللجنة التنفيذية بالاضافة الى استعراض الخطة المرحلية واعداد المقترحات المستقبلية المتعلقة بانشطة اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية .

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات الدكتور محمد عبد الرحمن الفيتوري لوكالة الانباء الليبية ان الاجتماع سيناقش القضايا التي لها علاقة بآفة المخدرات واستعراض آخر المستجدات الدولية والمحلية لوضع المخدرات.

وقال الدكتور عبد الرحمن بصفته المدير العام للمنظمة الليبية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية انه سيعقد مؤتمر صحفي للكشف عن واقع المخدرات في ليبيا وإبراز مخاطرها على المجتمع خاصة شريحة الشباب.

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