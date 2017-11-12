السفير الايطالي لدى ليبيا يبحث مع المبعوث الاممي " غسان سلامة " جهود حل الأزمة الليبية.





طرابلس 12 نوفمبر 2017م ( وال )- بحث السفير الإيطالي لدى ليبيا "

جوزيبي بيروني " مع المبعوث الأممي لدى ليبيا " غسان سلامة " اليوم

الأحد الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة الليبية .

كما تطرق اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الايطالية بالعاصمة الليبية

طرابلس إلى الدور الايطالي في دعم جهود البعثة الأممية، في تنفيذ الخطة

التي طرحها " سلامة " للحل في ليبيا، والتحضيرات للاجتماع القادم لمجلس

الأمن الدولي.



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