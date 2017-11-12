السفير الايطالي لدى ليبيا يبحث مع المبعوث الاممي " غسان سلامة "
جهود حل الأزمة الليبية.
الأحد ، 12- 11- 2017 - 15:47:00
طرابلس 12 نوفمبر 2017م ( وال )- بحث السفير الإيطالي لدى ليبيا "
جوزيبي بيروني " مع المبعوث الأممي لدى ليبيا " غسان سلامة " اليوم
الأحد الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة الليبية .
كما تطرق اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الايطالية بالعاصمة الليبية
طرابلس إلى الدور الايطالي في دعم جهود البعثة الأممية، في تنفيذ الخطة
التي طرحها " سلامة " للحل في ليبيا، والتحضيرات للاجتماع القادم لمجلس
الأمن الدولي.
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