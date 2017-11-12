وزارة الصحة التنزانية : وفاة 18 شخصا جراء تفشى الكوليرا فى تنزانيا مصابون بالكوليرا .





نيروبى 12 نوفمبر 2017م ( وال )- ذكرت وزارة الصحة التنزانية أن تفشي

وباء الكوليرا أدى إلى وفاة ( 18 ) شخصا خلال شهرين .

وحذرت الوزارة في بيان لها امس من أن الأوضاع قد تزداد سوءا مع

استمرار هطول الامطار ، مشيرة إلى إلى وجود ( 570 ) حالة إصابة تم

تسجيلها بين الأول من سبتمبر والثلاثين من أكتوبر.

ودعت السلطات المحلية إلى اتخاذ الاجراءات للحؤول دون انتشار المرض .

وفى العام 2015 شهدت تنزانيا تفشيا لوباء الكوليرا ، أدى إلى إصابة 10

آلاف شخص بالمرض و150 حالة وفاة، وينتقل مرض الكوليرا بواسطة مياه الشرب

الملوثة ويتسبب باسهال حاد.

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