وزارة الصحة التنزانية : وفاة 18 شخصا جراء تفشى الكوليرا فى تنزانيا مصابون بالكوليرا .الأحد ، 12-11-2017 - 15:36:00



نيروبى 12 نوفمبر 2017م ( وال )- ذكرت وزارة الصحة التنزانية أن تفشي
وباء الكوليرا أدى إلى وفاة ( 18 ) شخصا خلال شهرين .
وحذرت الوزارة في بيان لها امس من أن الأوضاع قد تزداد سوءا مع
استمرار هطول الامطار ، مشيرة إلى إلى وجود ( 570 ) حالة إصابة تم
تسجيلها بين الأول من سبتمبر والثلاثين من أكتوبر.
ودعت السلطات المحلية إلى اتخاذ الاجراءات للحؤول دون انتشار المرض .
وفى العام 2015 شهدت تنزانيا تفشيا لوباء الكوليرا ، أدى إلى إصابة 10
آلاف شخص بالمرض و150 حالة وفاة، وينتقل مرض الكوليرا بواسطة مياه الشرب
الملوثة ويتسبب باسهال حاد.
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