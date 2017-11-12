رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدا من مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية.





طرابلس 12 نوفمبر 2017 (وال)- أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بمدينة طرابلس

رئيس اللجنة العليا لمدرسة الفنون والصنائع الإسلامية عبد السلام ميلود

العايب وأعضاء اللجنة.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس؛ فقد رحب السراج بمسؤولي المدرسة ،

قائلا انها تعد أحد المعالم البارزة في مدينة طرابلس موقعاً وعمارةً

ودوراً تاريخياً مميزاً في المنظومة التعليمية، تركز مخرجاتها على

احتياجات سوق العمل من مهن وحرف وإحياء للصناعات التقليدية.

من جانبهم شكر مسؤولي المدرسة رئيس المجلس الرئاسي على استقباله لهم رغم

مشاغله ، وأشادوا بجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وعرض المسؤولون خلال هذه اللقاء عدد من المختنقات التي تواجه المدرسة

وتحد من أداء مهامها على الوجه المطلوب، وأصدر رئيس المجلس الرئاسي

تعليماته بسرعة حل عدد من المختنقات الأساسية التي تواجهها المدرسة

العريقة ، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكلها الإدارية مؤكداً

حرصه على أن تستعيد المدرسة إضافة لدورها طابعها المعماري المميز.

..(وال).