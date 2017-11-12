المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ينفي البيان المنسوب للوزارة حول انشطة محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار بمالطا .



طرابلس 12 نوفمبر 2017 (وال) - نفى المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية

بحكومة الوفاق الوطني ما نشرته وسائل الاعلام حول اصدار وزارة الخارجية

بحكومة الوفاق لبيان حول انشطة محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار بمالطا .

ودعا المكتب الاعلامي للوزارة مختلف وسائل الاعلام الى تحري الدقة

والمصداقية قبل تناولها أية أخبار واستيفائها من مصادرها .

وأكد المكتب الاعلامي ان مكتب الاعلام بالوزارة بطرابلس هو المصدر

الرسمي الوحيد الذي يمكن لوسائل الاعلام نقل اخبار وبيانات الوزارة عنه .

(وال)