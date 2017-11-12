المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ينفي البيان المنسوب للوزارة حول انشطة محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار بمالطا .
الأحد ، 12- 11- 2017 - 14:46:00
طرابلس 12 نوفمبر 2017 (وال) - نفى المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية
بحكومة الوفاق الوطني ما نشرته وسائل الاعلام حول اصدار وزارة الخارجية
بحكومة الوفاق لبيان حول انشطة محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار بمالطا .
ودعا المكتب الاعلامي للوزارة مختلف وسائل الاعلام الى تحري الدقة
والمصداقية قبل تناولها أية أخبار واستيفائها من مصادرها .
وأكد المكتب الاعلامي ان مكتب الاعلام بالوزارة بطرابلس هو المصدر
الرسمي الوحيد الذي يمكن لوسائل الاعلام نقل اخبار وبيانات الوزارة عنه .
(وال)