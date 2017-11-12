عميد بلدية سرت يجتمع مع مدراء مكاتب المواصلات والجسور والطرق بالبلدية .



سرت 12 نوفمبر 2017(وال)- بحث عميد بلدية سرت " مختار خليفة " مع

مدراء مكاتب المواصلات والنقل بسرت وجهاز مشروعات المواصلات ومصلحة

الجسور والطرق بسرت وبحضور عدد من المهندسيين بالجهاز عدد من المواضيع

المتعلقة بعدد المشاريع .

وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض المشاريع المتوقفة بالبلدية منذ

سنوات ولم يتم تنفيدها والتي تضم طرق النويجية بطول 7 كيلو مترات

والحنيوة الزيد و 50 كيلو متر الى مدينة سلطان الاثرية الطريق الساحلى و

27 كيلو شرق سرت وحتى الاربعين و قرارة القزاح ومشروع صيانة 40 كيلو

متر غرب سرت و جسر وادى الحنيوة شرق سرت 46 كيلو مترات ومشروع تنفيد

الهبوطات طريق الكورنيش البحرى بسرت المدينة .

و تم في الاجتماع الاتفاق على ان تقوم بلدية سرت بمخاطبة الجهات دات

العلاقة بشأن توفير مادة الاسفلت وكذلك استكمال الاجراءات الادارية

والقانونية للبدء فى تنفيد هذه المشاريع .

(وال-سرت)