عميد بلدية سرت يجتمع مع مدراء مكاتب المواصلات والجسور والطرق
بالبلدية .
الأحد ، 12- 11- 2017 - 13:57:00
سرت 12 نوفمبر 2017(وال)- بحث عميد بلدية سرت " مختار خليفة " مع
مدراء مكاتب المواصلات والنقل بسرت وجهاز مشروعات المواصلات ومصلحة
الجسور والطرق بسرت وبحضور عدد من المهندسيين بالجهاز عدد من المواضيع
المتعلقة بعدد المشاريع .
وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض المشاريع المتوقفة بالبلدية منذ
سنوات ولم يتم تنفيدها والتي تضم طرق النويجية بطول 7 كيلو مترات
والحنيوة الزيد و 50 كيلو متر الى مدينة سلطان الاثرية الطريق الساحلى و
27 كيلو شرق سرت وحتى الاربعين و قرارة القزاح ومشروع صيانة 40 كيلو
متر غرب سرت و جسر وادى الحنيوة شرق سرت 46 كيلو مترات ومشروع تنفيد
الهبوطات طريق الكورنيش البحرى بسرت المدينة .
و تم في الاجتماع الاتفاق على ان تقوم بلدية سرت بمخاطبة الجهات دات
العلاقة بشأن توفير مادة الاسفلت وكذلك استكمال الاجراءات الادارية
والقانونية للبدء فى تنفيد هذه المشاريع .
(وال-سرت)