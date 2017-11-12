آليات الاحتلال تجريف أراضٍ في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.





نابلس 12- نوفمبر -2017 ( وال ) - جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي،

اليوم الأحد، أراضي في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح لـوكالة الانباء الفلسطينية

"وفا"، إن آليات الاحتلال قامت بأعمال تجريف في أراضي البلدة في حوض رقم

(2) منذ ساعات، في الجانب الغربي، وبمحاذاة مستوطنة "يتسهار".

وأضاف أن أعمال التجريف تتم خارج حدود المستوطنة، وهذه الأراضي تعود

ملكيتها لأهالي القرية.

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