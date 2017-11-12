وزيرة الشؤون الاجتماعية تشارك في اجتماعات الدورة العادية الـ 37 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل العرب بالكويت .



الكويت 12 نوفمبر 2017 ( وال ) - حضرت وزيرة الشؤون الاجتماعية

بحكومة الوفاق الوطني " فاضي الشافعي " بالكويت اليوم الأحد انطلاق أعمال

مؤتمر (معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

لاتفاقية حقوق الطفل) .

ويعقد هذا المؤتمر على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ 37 لمجلس

وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل العرب والتي تشارك فيها ليبيا بعد غياب

دام سبع سنوات .

ووفقا لمصادر صحفية - فان هذا المؤتمر سينظم أربع جلسات عمل مختصة

بمعاناة الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية الأولى بعنوان

(واقع الطفل الفلسطيني في ظل القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل)

والثانية بعنوان (دور المجتمع ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز احترام

حقوق الطفل الفلسطيني ) .

وستعقد جلسة العمل الثالثة بعنوان (الأوضاع التعليمية والصحية

والنفسية المتردية للأطفال الفلسطينيين الأسرى والمعتقلين في سجون

الاحتلال الإسرائيلي) فيما ستكون جلسة العمل الرابعة بعنوان (الحماية

القانونية للأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي ووضع الآليات

اللازمة لتفعيلها ) .





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