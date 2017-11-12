حملة للتوعية بمخاطر سرطان الثدي برعاية مستشفى تراغن العام .



تراغن 12 نوفمبر 2017 ( وال ) - انطلقت بمدينة تراغن مؤخرا حملة

للتوعية بمخاطر سرطان الثدي برعاية مستشفى تراغن العام تحت عنوان (حملة

المليون سيدة) .

واشرف على تنظيم هذه الحملة فريق ومضة امل بالتعاون مع مركز ليبيا

للامراض وبمشاركة المجلس البلدي تراغن ومؤسسة الواحة للتنمية والتطوير.

وتستمر هذه الحملة التي تستهدف كل مناطق البلدية والبلديات المجاوره

بالجنوب الليبي ، حتى الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري وتشمل إلقاء

المحاضرات للتوعية من مخاطر هذا المرض والحد من انتشاره بين السيدات .

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