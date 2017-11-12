حدوث هزة أرضية بقوة 4.5 درجات قرب الساحل الشرقي لليبيا .

بنغازى 12 نوفمبر2017( وال ) - شعر أهالي مدن ومناطق شرق ليبيا يوم

أمس السبت بحدوث هزة أرضية عند الساعة التاسعة مساءً.

ورصدت هيأة المسح الجيولوجي الأمريكية (EMSC) هزة أرضية جديدة بلغت

قوتها 4.5 درجات على سلم ريختر على عمق 10 كيلو مترات قرب الساحل الشرقي

من ليبيا.

وشعر أهالي مدينة المرج وضواحيها بالهزة الأرضية مساء السبت على تمام

الساعة التاسعة وأربعة دقائق مساءً بالتوقيت المحلي.

وعلى إثر الهزة خرج بعض السكان للشوارع تجنباً لوقوع هزات ارتدادية

ولم تسجل حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات أو أي أضرار مادية في

المدينة.

يذكر أن مدينة المرج شهدت في عام 1963 زلزالًا عنيفًا أودي بحياة 365

مواطنا وتسبب في أضرار جسيمة في مباني المرج القديم آنذاك.

...(وال بنغازى)...