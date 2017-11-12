الإِمداد الطّبي بَنغازي يُطالب مُديرو المستشفيات البِدء بحصر المَرضى بالأَمراض المُزمنة والحَساسة .





بنغازي 12 نوفمبر 2017 ( وال )- طالب جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي

كل مديري المستشفيات والمراكز الطبية البدء بحصر المرضى بالأمراض المزمنة

والحساسة .

وقال المكتب الإعلامي في قطاع الصحة بنغازي الكبرى إن جهاز الإمداد

الطبي فرع بنغازي طالب مديري المستشفيات بحصر كل الذين يحتاجون إلى بنود

من الأدوية التخصصية مثل مرضى الهيموفيليا، ومرضى التصلب اللويحي، ومرضى

زرع وغسيل الكلى مرضى قوشر، ومرضى حساسية القمح ومرضى الأمراض النادرة

بمراسلة الجهاز .

وأوضح المكتب أن الجهاز سيقوم بصرف كل جرعة في المستقبل للمرضى حسب

اسم المريض والرقم الوطني والجرعة السنوية .

وذكر المكتب الإعلامي أن هذه الإجراءات تأتي لتسهيل عملية الصرف

والتوزيع وضمان حصول كل المرضى على احتياجاتهم بالتساوي في كل المنطقة

الشرقية.

وأشار إلى أن جهاز الإمداد طالب بضرورة إعداد احتياجات وأعداد المرضى

الحقيقيين،لافتا إلى أنه سوف يتم طلب هذه البيانات خلال الفترة القادمة

بمراسلات رسمية تتضمن نوع المرض أو البنود المستخدمة .

...(وال بنغازى)...