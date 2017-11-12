الرئيس الامريكي يرفض الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتدخل في الانتخابات الامريكية.





دا نانج 12 نوفمبر 2017 ( وال) - رفض الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب مجددا الاتهامات الموجهة الى روسيا بالتدخل في الانتخابات

الامريكية الأخيرة، مؤكدا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له مرارا

أن موسكو لم تفعل شيئا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام

2016 .

وتأتي هذه التصريحات في وقت أصدرت وكالة الاستخبارات المركزية

الامريكية (سي أي ايه) في وقت لاحق من امس السبت بيانا لوسائل الاعلام

الامريكية أكد فيه مدير الوكالة مايك بومبيو أنه يقف مع تقييم مجتمع

المخابرات الامريكي بأن سلطات روسية عليا أمرت بالقرصنة الحاسوبية ضد

كيانات سياسية أمريكية وغيرها من الانشطة المتعلقة بالانتخابات.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" أثناء

توجهه الى هانوي "في كل مرة يراني يقول" لم أفعل ذلك "، وأنا في الواقع

اعتقد ذلك عندما يخبرني بذلك، إنه يعني ذلك".

وتابع "قال إنه لم يتدخل، وسألته مرة أخرى، لا يمكنك سوى أن تسأل عدة

مرات".

وتحدث الرئيس الامريكي مع الرئيس الروسي في دا نانج على هامش قمة ابيك في

المدينة الفيتنامية.

وقالت الوكالة إن "تقييم الاستخبارات فيما يتعلق بالتدخل الروسي في

الانتخابات لم يتغير".

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