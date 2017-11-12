" الشائبي" لم تسجل أي حالة ملاريا في طرابلس .





طرابلس 12 نوفمبر 2017 ( وال )- أكد مدير إدارة مكافحة الأمراض

المشتركة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور " الطاهر

الشائبي" أنه لم تسجل إلى حد الآن أي حالة ملاريا في طرابلس " .

وأوضح "الشائبي" أن الموجود حاليا حالات من لسع (عض) البعوض تؤدي إلى

إحمرار وإنتفاخ في مكان اللسعة ويكون مزعجا ومؤلما ، وأن هذه الظاهرة

متكررة كل سنة لكن عدد الحالات هو الذي يختلف من سنة إلى أخرى ويمكن

علاجها بطرق عديدة يعرفها الأطباء " .

وأضاف سجلت حالات كثيرة في طرابلس في شهر أكتوبر سنة 2015 ، وراجت

إشاعة حينها أن ذلك إنفجار وبائي لمرض اللشمانيا الجلدية، ولم يكن الأمر

كذلك ".

وأكد أن معظم الحالات تكون من مناطق تكثر فيها برك مائية ومجاري ،

وهي المكان المناسب لتوالد البعوض ، إضافة إلى أن سقوط الأمطار مع وجود

أجواء دافئة توفر ظروف مثالية لتكاثر البعوض .

وأشار إلى" ظهور حالات مشابهة بمدينة بني وليد في شهر أكتوبر من سنة

2016 ، وفي سنة 2017، وكانت متزامنة مع أمطار غزيرة، أدت إلى امتلاء وادي

البلاد ، وشوهدت أعداد كبيرة من البعوض تخرج من منطقة الوادى قبيل المغرب

لمدة أيام ، أصيب خلالها العشرات من المواطنين من مختلف الأعمار" .

ودعا مدير إدارة مكافحة الأمراض ، المواطنين إلى عدم الإنجرار وراء

الشائعات وعدم الخوف والهلع أيضا .

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