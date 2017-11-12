" الشائبي" لم تسجل أي حالة ملاريا في طرابلس .
الأحد ، 12- 11- 2017 - 09:19:00
طرابلس 12 نوفمبر 2017 ( وال )- أكد مدير إدارة مكافحة الأمراض
المشتركة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور " الطاهر
الشائبي" أنه لم تسجل إلى حد الآن أي حالة ملاريا في طرابلس " .
وأوضح "الشائبي" أن الموجود حاليا حالات من لسع (عض) البعوض تؤدي إلى
إحمرار وإنتفاخ في مكان اللسعة ويكون مزعجا ومؤلما ، وأن هذه الظاهرة
متكررة كل سنة لكن عدد الحالات هو الذي يختلف من سنة إلى أخرى ويمكن
علاجها بطرق عديدة يعرفها الأطباء " .
وأضاف سجلت حالات كثيرة في طرابلس في شهر أكتوبر سنة 2015 ، وراجت
إشاعة حينها أن ذلك إنفجار وبائي لمرض اللشمانيا الجلدية، ولم يكن الأمر
كذلك ".
وأكد أن معظم الحالات تكون من مناطق تكثر فيها برك مائية ومجاري ،
وهي المكان المناسب لتوالد البعوض ، إضافة إلى أن سقوط الأمطار مع وجود
أجواء دافئة توفر ظروف مثالية لتكاثر البعوض .
وأشار إلى" ظهور حالات مشابهة بمدينة بني وليد في شهر أكتوبر من سنة
2016 ، وفي سنة 2017، وكانت متزامنة مع أمطار غزيرة، أدت إلى امتلاء وادي
البلاد ، وشوهدت أعداد كبيرة من البعوض تخرج من منطقة الوادى قبيل المغرب
لمدة أيام ، أصيب خلالها العشرات من المواطنين من مختلف الأعمار" .
ودعا مدير إدارة مكافحة الأمراض ، المواطنين إلى عدم الإنجرار وراء
الشائعات وعدم الخوف والهلع أيضا .
...(وال)...