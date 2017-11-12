للموقع- مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي تنظم ورشة عمل حول دور الدولة والمجتمع في تنظيم حمل السلاح .









طرابلس 12 نوفمبر 2017( وال )- نظمت مؤسسة الشيخ " الطاهر الزاوي

" للاعمال الخيرية ورشة عمل حول دور الدولة والمجتمع في تنظيم السلاح تحت

شعار" تنظيم السلاح مقابل التنمية " باعتبارها مشكلة تحتم على الجميع

ضرورة تبني مشروع للسلم المجتمعي يرافقه مشروع اقتصادي كبير لإعادة ادماج

الجماعات المسلحة في الحياة المدنية .

وتهدف الورشة إلى دعم كل من السلطتين التشريعية ، والتنفيذية لها

إلى جانب تكاثف جهود جميع الهياكل ، والمؤسسات من أجل اتمام هذا المشروع

الذي جاء اكمالا لما تم انجازه سابقا في البرنامج الليبي للبناء ،

والتنمية أو مايعرف بهيئة شؤون المحاربين ، والاستفادة من الخبرات

السابقة في ذلك .

وحضر الورشة أعضاء من المجلس الاعلى للدولة والمجلس الرئاسي

، ومن وزارة الداخلية ، ووزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني .

وناقشت هذه الورشة كيفية تنظيم حمل السلاح ، وإعادة ادماج المجموعات

المسلحة ، والتمكين المجتمعي ، كما سعت لان يكون برنامجها متناسبا مع

الواقع الليبي ، والخصوصية الليبية ، فقد بات انتشار السلاح مشكلة رئيسية

تواجه الدولة الليبية ، هذه المشكلة تحتم على جميع أجهزة الدولة الرئيسية

المدنية الفاعلة في المجتمع من منظمات ، اضافة إلى الامم المتحدة ،

والشركاء الدوليين ضرورة تبني مشروع للسلم المجتمعي يرافقه مشروع اقتصادي

كبير لإعادة ادماج الجماعات المسلحة في الحياة المدنية .

وتتناول الورشة ثلاث محاور رئيسية ، اولا - كيفية تنظيم السلاح ،

وحيازته ، ثانيا - كيفية ادماج من يرغب في اندماجه في الحياة العامة من

خلال تمكينه من فرصة عمل ، أو قرض لبناء مشروع صغير ، أو متوسط ،

أوريادي، ثالثا - التمكين الاقتصادي من خلال التخلي عن البندقية ،

والمساهمة في التنمية ، وبناء البلاد .

وخلص المشاركون في ختام أعمال الورشة إلى ان هذا المشروع سيكون بداية

لإعادة الثقة ، والتعاون بين ابناء الوطن خطوة بخطوة حتى يتحقق هذا الهدف

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