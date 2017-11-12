للموقع- مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي تنظم ورشة
عمل حول دور الدولة والمجتمع في تنظيم حمل السلاح .
الأحد ، 12- 11- 2017 - 09:04:00
طرابلس 12 نوفمبر 2017( وال )- نظمت مؤسسة الشيخ " الطاهر الزاوي
" للاعمال الخيرية ورشة عمل حول دور الدولة والمجتمع في تنظيم السلاح تحت
شعار" تنظيم السلاح مقابل التنمية " باعتبارها مشكلة تحتم على الجميع
ضرورة تبني مشروع للسلم المجتمعي يرافقه مشروع اقتصادي كبير لإعادة ادماج
الجماعات المسلحة في الحياة المدنية .
وتهدف الورشة إلى دعم كل من السلطتين التشريعية ، والتنفيذية لها
إلى جانب تكاثف جهود جميع الهياكل ، والمؤسسات من أجل اتمام هذا المشروع
الذي جاء اكمالا لما تم انجازه سابقا في البرنامج الليبي للبناء ،
والتنمية أو مايعرف بهيئة شؤون المحاربين ، والاستفادة من الخبرات
السابقة في ذلك .
وحضر الورشة أعضاء من المجلس الاعلى للدولة والمجلس الرئاسي
، ومن وزارة الداخلية ، ووزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني .
وناقشت هذه الورشة كيفية تنظيم حمل السلاح ، وإعادة ادماج المجموعات
المسلحة ، والتمكين المجتمعي ، كما سعت لان يكون برنامجها متناسبا مع
الواقع الليبي ، والخصوصية الليبية ، فقد بات انتشار السلاح مشكلة رئيسية
تواجه الدولة الليبية ، هذه المشكلة تحتم على جميع أجهزة الدولة الرئيسية
المدنية الفاعلة في المجتمع من منظمات ، اضافة إلى الامم المتحدة ،
والشركاء الدوليين ضرورة تبني مشروع للسلم المجتمعي يرافقه مشروع اقتصادي
كبير لإعادة ادماج الجماعات المسلحة في الحياة المدنية .
وتتناول الورشة ثلاث محاور رئيسية ، اولا - كيفية تنظيم السلاح ،
وحيازته ، ثانيا - كيفية ادماج من يرغب في اندماجه في الحياة العامة من
خلال تمكينه من فرصة عمل ، أو قرض لبناء مشروع صغير ، أو متوسط ،
أوريادي، ثالثا - التمكين الاقتصادي من خلال التخلي عن البندقية ،
والمساهمة في التنمية ، وبناء البلاد .
وخلص المشاركون في ختام أعمال الورشة إلى ان هذا المشروع سيكون بداية
لإعادة الثقة ، والتعاون بين ابناء الوطن خطوة بخطوة حتى يتحقق هذا الهدف
.
( وال )