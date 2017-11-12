قوات الاحتلال تعتقل اربعة مواطنين من بيت لحم.





بيت لحم 12- نوفمبر 2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي

اليوم الاحد، اربعة شبان من بيت لحم.

وأفاد مصدر امني لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال

اعتقلت الشاب وائل عطاالله (23 عاما)، والشقيقين عمران وعلاء عيسى معالي،

من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كذلك مهند عبد الخليل (20عاما) من بلدة

تقوع شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

واضاف المصدر، ان مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال اثر

اقتحام المخيم، اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز .

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