السراج يؤكد على عودة مؤسسات الدولة للإضطلاع بمسؤولياتها داخل مناطقها وتفعيل أداءها لتعمل بكفاءة لضمان أمن وأمان المواطنين .





طرابلس 12 نوفمبر 2017 (وال)- أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني " فائز السراج " على عودة مؤسسات الدولة للإضطلاع بمسؤولياتها

داخل مناطقها وتفعيل أداءها لتعمل بكفاءة لضمان أمن وأمان المواطنين ،

داعياً عناصر الشرطة والجيش كافة إلى الالتحاق بمؤسساتهم ووحداتهم

العسكرية والأمنية.



وقال " السراج " خلال اللقاء الذي ترأسه أمس بمقر المجلس بمدينة طرابلس

، وحضره آمر الحرس الرئاسي اللواء " نجمي الناكوع " ، ووكيل وزارة

الداخلية " عبد السلام عاشور " والسادة مدير أمن سهل جفارة عقيد " ناصر

نصيف " ومدير أمن جنزور عقيد " كمال الفاندي " ومعاونيهم -إننا ماضون في

استكمال برنامجنا لتطهير منطقة سهل الجفارة من العناصر الإجرامية والقضاء

على أوكار الجريمة. وتحدث رئيس المجلس الرئاسي في هذا اللقاء الذي يأتـى في إطار برامج تفعيل

عمل الأجهزة الأمنية والشرطية عن الأهمية القصوى للأمن في استقرار الوطن

.. مؤكدا بأنه المدخل الرئيسي لإنعاش الاقتصاد ورفع المعاناة عن كاهل

المواطنين .

وعرضت قيادات الشرطة خلال هذا اللقاء على رئيس المجلس الرئاسي ما اتخذته

من ترتيبات وآليات التنسيق بين المراكز والقيادات على مختلف المستويات

وتوفير ما يلزم من استعدادات لتأمين المنطقتين بالكامل.



( وال )