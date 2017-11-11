الليبيون يحبسون انفاس اكثر من ستين الف مشجع تونسي في ملعب رادس.

تونس 11 نوفمبر 2017 (وال) - خاض فريقنا الوطني لكرة القدم مباراة بطولية امام الفريق التونسي اليوم السبت في ملعب رادس انتهت بالتعادل بدون اهداف .

فرسان المتوسط حبسوا انفاس اكثر من ستين الف من مشحعي الفريق التونسي الذين ينتظرون نهاية المباراة للذهاب الى روسيا .

الفرسان كانوا ابطالا حتى اللحظات الاخيرة دفاع استمات استماتة الابطال وحارس شجاع تصدى لكل محاولات الفريق التونسي .

المدرب المريمي في اول مباراة يقود فيها الفريق اثبت ان العنصر الوطني متى وجد الدعم يكون قادرا على الابداع والتألق .

