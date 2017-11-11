اللجنة الاولمبية الليبية : الــ 20 من شهر نوفمبر الجاري موعدا لانتخابات الاتحاد الليبي للمصارعة.





طرابلس 11 نوفمبر 2017 (وال) حددت اللجنة الاولمبية الليبية العشرين من

شهر نوفمبر الجاري موعدا لانتخابات المكتب التنفيذي الجديد للمصارعة .

وقد أكد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي الجديد

للاتحاد الليبي للمصارعة " الصديق الضراط " أنه تم تحديد الجلسة

الانتخابية في 20 نوفمبر الجاري.

وسيتم السبت المقبل الإعلان عن قوائم المرشحين بعد فرصة الطعون والبت

فيها وستعلن القوائم النهائية في 16 نوفمبر.

وأضاف الصديق أن الانتخابات ستكون بنظام القائمة ووفق مكونات المكتب

التنفيذي الخاصة بالمادة 28 من النظام الأساسي المعدل.



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